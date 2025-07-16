Джинсовий корсет - тренд літа: як його носять дружина Решетніка і зірка "Холостяка"

Який "лук" вибрала Христина Решетнік

Джинсовий корсет

Центральним елементом образу є джинсовий корсет із глибоким вирізом та блискавкою спереду. Він має приталений крій, який підкреслює струнку фігуру. Наявність накладних кишень-"обманок" надає йому цікавого акценту.

Низ

Джинсовий корсет скомбінований з короткими білими шортами. Це ідеальне поєднання для спекотного дня.

Христина Решетнік показала модний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Взуття

Стильний лук доповнюють білі кеди - це комфортний варіант, ідеальний для тривалих прогулянок.

Аксесуари:

сумка: біла сумка крос-боді на широкому ремінці. Сумка має чіткі лінії та металеву фурнітуру з логотипом CD, що свідчить про її приналежність до бренду Dior. Вона додає образу елегантності;

окуляри: чорні окуляри "котяче око" надають образу загадковості, а також захищають від сонця;

прикраси: на руці знову видно годинник і браслет. Сережки у вухах непомітні, що відповідає загальному невимушеному стилю.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Цей образ є чудовим прикладом літнього кежуал-шик стилю. Він поєднує в собі комфорт і елегантність, ідеально підходить для прогулянок парком або містом у сонячний день.

Джинсовий корсет є універсальним елементом, який можна адаптувати для різних випадків, змінюючи лише низ та аксесуари. Загалом, образ має свіжий, сучасний і дуже фотогенічний вигляд.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Який "лук" вибрала зірка "Холостяка" Погорєлова

У цьому образі з джинсовим корсетом акцент робиться на контрасті текстур і стилів, створюючи дуже жіночний і елегантний вигляд.

Джинсовий корсет

Саша Погорєлова вибрала такий самий корсет з деніму світлого відтінку. Він знову виступає ключовим елементом, надаючи образу нотку сучасності.

Спідниця

Головна відмінність цього образу - довга спідниця міді з мережива з квітковим візерунком на світлій підкладці. Мереживо надає образу романтичності, легкості та витонченості, створюючи цікавий контраст з джинсовим верхом.

Взуття

Образ доповнюють елегантні туфлі-човники на підборах світло-блакитного кольору. Це взуття підкреслює витонченість образу і робить його більш офіційним, ніж попередній варіанти з кросівками.

Аксесуари

Прикраси: на шиї видно ніжне намисто або ланцюжок із підвіскою, що додає елегантності. На руці також браслет і каблучка, які гармонійно доповнюють образ, не перевантажуючи його.

Зачіска

Розпущене, дещо хвилясте волосся додає природності та жіночності.

Макіяж

Природний, підкреслює риси обличчя, що відповідає загальному елегантному, але не перевантаженому стилю.

Олександра Погорєлова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Цей образ є чудовим прикладом того, як джинсовий елемент можна інтегрувати в більш вишуканий і романтичний стиль. Поєднання грубого деніму з ніжним мереживом створює динамічний і цікавий контраст.

Образ має дуже жіночний, елегантний і водночас сучасний вигляд. Він ідеально підійде для літніх вечірок, урочистих подій на свіжому повітрі, побачень або інших випадків, де потрібен ошатний, але не надто формальний вигляд.

Зірка "Холостяка" показала модний лук (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)