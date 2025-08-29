Джинси, без яких не обійтися цієї осені: що в тренді 2025

З настанням осіннього сезону джинси знову опиняються в центрі модної уваги.

Вони залишаються базовим елементом гардероба, який легко адаптується до будь-якого стилю - від офісної класики до вуличної моди. Але які саме моделі джинсів найактуальніші цієї осені?

Стиліст розповіла про джинси на осінь 2025 (колаж: РБК-Україна)

Головні тренди: прямі фасони, вільні силуети та висока посадка

Прямий крій

Однозначний лідер осені 2025 - джинси з прямим кроєм. Вони універсальні, пасують до будь-якого типу фігури і не втрачають актуальності вже кілька сезонів поспіль.

Прямі джинси легко поєднуються з будь-яким взуттям - від лоферів і кросівок до ботильйонів і масивних черевиків.

Які джинси будуть у тренді (колаж: РБК-Україна)

Джинси-"труби"

Ще одна популярна модель - джинси-"труби". Вони дещо нагадують кльош, але з більш м'яким розширенням вниз.

Такий фасон робить образ більш елегантним, додаючи нотки ретро, що ідеально вписується в тенденції на ностальгію за 90-ми і 2000-ми.

Висока посадка

На особливу увагу заслуговують моделі з високою посадкою. Вони не тільки мають стильний вигляд, а й виражений коригувальний ефект: візуально подовжують ноги, акцентують талію і роблять силует більш витягнутим.

Це ідеальне рішення для створення як офісних, так і casual-образів.

Модні джинси на осінь 2025 (колаж: РБК-Україна)

Актуальні кольори: від класики до глибоких відтінків

У трендах на осінь - темно-сині, графітові та чорні відтінки. Ці кольори універсальні, вони дають змогу створювати стримані, гармонійні аутфіти, які підходять як для робочих буднів, так і вечірніх виходів.

Темні відтінки також візуально роблять силует стрункішим. Слід звернути увагу і на моделі з легкою потертістю або необробленим краєм - вони надають образу невимушеності та динаміки.

Як носити: ідеї стильних поєднань

Цієї осені стилісти радять грати на контрастах. Наприклад, поєднуйте вільні джинси з приталеним жакетом або светром з грубою в'язкою. Додайте масивні черевики й отримаєте ідеальний образ на кожен день.

Модні джинси на осінь 2025 (колаж: РБК-Україна)

Для офісу вибирайте прямі джинси чорного кольору, комбінуючи їх із сорочкою, базовим жакетом і класичними лоферами. А для вечірнього виходу - обирайте джинси з високою посадкою, шовкову блузу, підбори і трендову сумку-клатч.

Головна перевага модних джинсів сезону - їхня універсальність і здатність підлаштовуватися під індивідуальний стиль.

Осінь 2025 року - це час розумного вибору: речі мають бути не тільки трендовими, а й зручними, багатофункціональними. Саме такі моделі джинсів і домінують у гардеробах модниць цього сезону.

Як носити джинси восени 2025 (фото: instagram.com/erinoffduty)