Джинсы, без которых не обойтись этой осенью: что в тренде в 2025

С наступлением осеннего сезона джинсы снова оказываются в центре модного внимания.

Они остаются базовым элементом гардероба, который легко адаптируется к любому стилю - от офисной классики до уличной моды. Но какие именно модели джинсов наиболее актуальны этой осенью?

Стилист рассказала про джинсы на осень 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Главные тренды: прямые фасоны, свободные силуэты и высокая посадка

Прямой крой

Однозначный лидер осени 2025 - джинсы с прямым кроем. Они универсальны, подходят к любому типу фигуры и не теряют актуальности уже несколько сезонов подряд.

Прямые джинсы легко сочетаются с любой обувью - от лоферов и кроссовок до ботильонов и массивных ботинок.

Какие джинсы будут в тренде (коллаж: РБК-Украина)

Джинсы-"трубы"

Еще одна популярная модель - джинсы-"трубы". Они несколько напоминают клеш, но с более мягким расширением вниз.

Такой фасон делает образ более элегантным, добавляя нотки ретро, ​​что идеально вписывается в тенденции на ностальгию по 90-м и 2000-м.

Высокая посадка

Особого внимания заслуживают модели с высокой посадкой. Они не только выглядят стильно, но и обладают выраженным корректирующим эффектом: визуально удлиняют ноги, акцентируют талию и делают силуэт более вытянутым.

Это идеальное решение для создания как офисных, так и casual-образов.

Модные джинсы на осень 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Актуальные цвета: от классики до глубоких оттенков

В трендах на осень - темно-синие, графитовые и черные оттенки. Эти цвета универсальны, они позволяют создавать сдержанные, гармоничные аутфиты, подходящие как для рабочих будней, так и вечерних выходов.

Темные оттенки также визуально делают силуэт стройнее. Следует обратить внимание и на модели с легкой потертостью или необработанным краем - они придают образу непринужденности и динамики.

Как носить: идеи стильных сочетаний

Этой осенью стилисты советуют играть на контрастах. К примеру, сочетайте свободные джинсы с приталенным жакетом или свитером с грубой вязкой. Добавьте массивные ботинки и получите идеальный образ на каждый день.

Модные джинсы на осень 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Для офиса выбирайте прямые джинсы черного цвета, комбинируя их с рубашкой, базовым жакетом и классическими лоферами. А для вечернего выхода - выбирайте джинсы с высокой посадкой, шелковую блузу, каблуки и трендовую сумку-клатч.

Главное преимущество модных джинсов сезона - их универсальность и способность подстраиваться под индивидуальный стиль.

Осень 2025 года - это время разумного выбора: вещи должны быть не только трендовыми, но и удобными, многофункциональными. Именно такие модели джинсов и доминируют в гардеробах модниц этого сезона.

Как носить джинсы осенью 2025 (фото: instagram.com/erinoffduty)