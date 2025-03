Джей Ді Венс анонсував візит у Гренландію й озвучив ключові завдання

Візит заплановано на п'ятницю, 28 березня. Венс відвідає американських військових на північно-західному узбережжі Гренландії та перевірить "безпекові справи".

Він зазначив, що "багато країн" загрожують Гренландії, її території та водним шляхам, а також загрожують США, Канаді та жителям цієї острівної держави.

"Від імені Дональда Трампа, я хотів би сказати, що ми відновимо безпеку народу Гренландії, тому що ми вважаємо за важливе захищати безпеку всього світу", - заявив віце-президент.

Підсумовуючи він сказав, що лідери США та Данії нібито надто довго ігнорували Гренландію.

"Це погано для Гренландії та погано для всього світу. Ми віримо, що зможемо змінити ситуацію на краще", - підсумував Венс.

