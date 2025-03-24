Делегація США відвідає Гренландію на тлі заяв Трампа про захоплення країни
Цього тижня високопоставлена делегація США відвідає Гренландію. Візит відбудеться в той час, як президент Дональд Трамп просуває ідею анексії острова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Делегацію очолять дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса - Уша Венс. Також до складу делегації увійдуть радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волтц і міністр енергетики Кріс Райт.
Волтц і Райт планують відвідати космічну базу Пітуффік - американську військову базу в Гренландії. Білий дім заявив, що там вони отримають брифінги від американських військовослужбовців.
Потім вони приєднаються до Уше Венс, щоб відвідати історичні місця та взяти участь у національних перегонах на собачих упряжках.
Браян Г'юз, який є представником Ради нацбезпеки Білого дому, заявив, що американська делегація "впевнена, що цей візит надасть можливість для розвитку партнерських відносин, що поважають самовизначення Гренландії та сприяють економічному співробітництву".
"Це візит для того, щоб дізнатися більше про Гренландію, її культуру, історію та людей, а також відвідати перегони на собачих упряжках, спонсором яких Сполучені Штати з гордістю виступають, все просто та зрозуміло", - додав Г'юз.
Нагадаємо, що після другого вступу на посаду, президент США Дональд Трамп перетворив анексію Гренландії Вашингтоном на головну тему для обговорення. Однак уряд і острова, і Данії - виступили проти ідей Трампа.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що трохи більше тижня тому ймовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен відкинув територіальні домагання Трампа щодо острова. Він заявив, що Гренландія прагне бути незалежною, і гренландці хочуть бути гренландцями, а не американцями або данцями.
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