Прем'єр Гренландії просить захисту для острова через приїзд команди Трампа

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Буруп Егеде закликав міжнародну спільноту втрутитися після того, як було оголошено, що радник Дональда Трампа з національної безпеки і друга леді США відвідають арктичний острів. Він звинуватив Вашингтон в "іноземному втручанні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Майкл Волтц і Уша Венс мають прибути до Гренландії цього тижня у складі делегації, до якої також увійде міністр енергетики США Кріс Райт.

Трамп пообіцяв зробити Гренландію частиною США "в той чи інший спосіб" і відмовився виключити можливість використання військової або економічної сили для цього.

Представник данської поліції повідомив, що вони відправили до Гренландії додатковий персонал і службових собак, оскільки вони посилюють заходи безпеки перед візитом.

Наразі гренландські партії ведуть переговори про створення коаліції після виборів, що відбулися менше двох тижнів тому, на яких країна проголосувала за повну зміну в уряді, водночас демократи замінили партію Егеде, Інуїт Атакатігіт, як найбільшу партію в Інатсісартуті, парламенті Гренландії.

Егеде гнівно відреагував на заяву Білого дому, звинувативши союзників Гренландії недостатньою.

"Той факт, що наші інші союзники в міжнародному співтоваристві вважають за краще забитися в кут і майже пошепки говорити про свою підтримку, не має жодного ефекту, і якщо вони не будуть голосно говорити про те, як США ставляться до Гренландії, ситуація загострюватиметься з кожним днем, а американська агресія посилюватиметься", - сказав він.

Він додав: "Тому нам потрібно, щоб наші інші союзники ясно і чітко заявили нам про свою підтримку і опору".

Єнс-Фредерік Нільсен, лідер демократів Гренландії, який, як очікується, стане наступним прем'єр-міністром, звинуватив США у "відсутності поваги" під час планування візиту, поки ще тривали коаліційні переговори.