Джей Ди Вэнс анонсировал визит в Гренландию и озвучил ключевые задачи

Визит запланирован на пятницу, 28 марта. Вэнс посетит американских военных на северо-западном побережье Гренландии и проверит "дела безопасности".

Он отметил, что "многие страны" угрожают Гренландии, ее территории и водным путям, а также угрожают США, Канаде и жителям этого островного государства.

"От имени Дональда Трампа, я хотел бы сказать, что мы восстановим безопасность народа Гренландии, потому что мы считаем важным защищать безопасность всего мира", - заявил вице-президент.

Подытоживая он сказал, что лидеры США и Дании слишком долго игнорировали Гренландию.

"Это плохо для Гренландии и плохо для всего мира. Мы верим, что сможем изменить ситуацию к лучшему", - подытожил Вэнс.

