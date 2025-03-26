Джей Ди Вэнс анонсировал визит в Гренландию и озвучил ключевые задачи
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил о намерении посетить Гренландию. Целью визита станет оценка степени безопасности народа страны и внешних угроз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновника в соцсети Х.
Визит запланирован на пятницу, 28 марта. Вэнс посетит американских военных на северо-западном побережье Гренландии и проверит "дела безопасности".
Он отметил, что "многие страны" угрожают Гренландии, ее территории и водным путям, а также угрожают США, Канаде и жителям этого островного государства.
"От имени Дональда Трампа, я хотел бы сказать, что мы восстановим безопасность народа Гренландии, потому что мы считаем важным защищать безопасность всего мира", - заявил вице-президент.
Подытоживая он сказал, что лидеры США и Дании слишком долго игнорировали Гренландию.
"Это плохо для Гренландии и плохо для всего мира. Мы верим, что сможем изменить ситуацию к лучшему", - подытожил Вэнс.
Looking forward to visiting Greenland on Friday! pic.twitter.com/p3HslD3hhP— JD Vance (@JDVance) March 25, 2025
Претензии Трампа на Гренландию
Президент США Дональд Трамп, как и во время первого президентского срока, намерен купить Гренландию. По его словам, американский контроль над островом важен для международной безопасности.
Однако власти государства категорически отрицают эту идею и заявляют, что страна и ее территория принадлежат жителям, а также находится под частичным протекторатом Дании - страны-члена НАТО.
На днях стало известно, что Гренландию посетит американская делегация, в которую войдут Майкл Уолц, супруга вице-президента Уша Вэнс, а также министр энергетики США Крис Райт.
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде призвал международное сообщество отреагировать на такое "иностранное вмешательство".
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