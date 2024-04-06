Чи є радіаційна небезпека через знеструмлення ядерної установки в Харкові: відповідь Терехова

Нагадаємо, 4 квітня у Харкові була знеструмлена ядерна установка "Джерело нейтронів". Причина цього - обстріли російських окупантів.

Удари по Харкову 4 квітня

Нагадаємо, що вночі 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував "Шахеди" на багатоповерхівки та приватні будинки.

Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв - троє рятувальників.

Що відомо про наслідки удару по Харкову - у матеріалі РБК-Україна.

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