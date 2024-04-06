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Есть ли радиационная опасность из-за обесточивания ядерной установки в Харькове: ответ Терехова

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

К "Источнику нейронов" подключена резервная система питания. Никакой радиационной опасности пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"Радиационной опасности уже совсем нет. Подключена резервная система питания. Кроме того, восстановлено питание по еще одной линии", - подчеркнул Терехов.

Он отметил, что сейчас никакой радиационной угрозы для Харькова нет.

Напомним, 4 апреля в Харькове была обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". Причина этого - обстрелы российских оккупантов.

Удары по Харькову 4 апреля

Напомним, что ночью 4 апреля россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе. Враг направил "Шахеды" на многоэтажки и частные дома.

Кроме того, когда на место попадания прибыли спасатели и полиция, оккупанты еще раз ударили по городу. По последним данным, в результате атаки погибли четыре человека, 12 человек получили ранения. Среди жертв - трое спасателей.

Что известно о последствиях удара по Харькову - в материале РБК-Украина.

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