Дженніфер Лопес кардинально змінила образ: на фото її не впізнати!

Лопес змінила колір волосся на світлий блонд, обрала незвичну укладку з локонами та пов'язкою для ролі у мюзиклі "Поцілунок жінки-павука" .

Новий стиль повністю відповідає характеру її героїні.

"Вживаючись у роль Аврори, я немов занурююся в золотий вік кіно... з усім блиском, гламуром і нескінченними танцями. Повернення в минуле ще ніколи не було таким захопливим", - підписала акторка фото.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Її стиліст також прокоментував трансформацію.

"Це був не звичайний гламур. Я створив повну трансформацію для Джей Ло в образі Інгрід Луни у "Поцілунку жінки-павука" - і вона виглядає неймовірно", - прокоментував він фото.

Фани відреагували миттєво: у коментарях підписники залишали численні компліменти та відзначали, що співачку важко впізнати у новому вигляді.

Дехто з фоловерів навіть подумав, що на фото співачка Гвен Стефані.

Для багатьох таке перевтілення стало справжнім сюрпризом.

Гвен, вона тебе попіює

Наскільки молодою ти хочеш виглядати? Дженніфер: ТАК!!!!

Ти народжена бути у цьому образі

Як тобі личить цей колір волосся

Ти прекрасна!

Про що фільм "Поцілунок жінки-павука"

Мюзикл "Поцілунок жінки-павука" переносить глядачів у реалії аргентинської в’язниці часів "Брудної війни" 80-х.

Його головний герой Луїс Моліна (актор Тонатіу) потрапляє за ґрати через звинувачення у стосунках із чоловіком.

Уникаючи тюремної жорстокості, він створює у своїй уяві вигадані кінокартини з улюбленою актрисою Інгрід Луною (Дженніфер Лопес).

В одній із фантазій Луна з’являється у ролі загадкової Жінки-павука, яка губить жертв поцілунком.

Все змінюється, коли до камери Моліни підселяють Валентина Аррегі Паса - політичного в’язня, який прагнув повалити диктатуру. Попри різні світи, їх починає єднати особливий зв’язок.

Режисером стрічки виступив Білл Кондон, відомий за мюзиклами "Чикаго", "Найвеличніший шоумен" і римейком "Красуня і чудовисько".

Основа фільму - бродвейський хіт 1992 року авторства Терренса Макнеллі, Джона Кандера та Фреда Ебба, який своєю чергою базується на романі Мануеля Пуїга 1976 року.

Лопес була однією з перших акторок, які погодилися на участь у проєкті. Окрім виконання головної ролі, вона стала співпродюсеркою фільму разом із Беном Аффлеком і Меттом Деймоном.

Знімальний процес відбувався в Уругваї та Нью-Джерсі. Лопес зізналася, що робота над стрічкою виявилася "і хвилюючою, і виснажливою водночас".

У картині вона постає у двох контрастних амплуа: як кінодіва Золотої епохи Інгрід Луна - елегантна у костюмах і сукнях у стилі 1920-х, а також як фатальна Жінка-павук, чий смертельний поцілунок стає для Моліни символом втечі від реальності.