Джелялова отправили на психиатрическую экспертизу, несмотря на его отказ, - адвокат

Российские оккупанты в Крыму увезли арестованного заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова в отделение психбольницы. Там он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова .

"Ранее, Нариман Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было. Наримана вывезли из СИЗО еще вчера. Сама психолого-психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней", - рассказал адвокат.

Полозов отметил, что состояние здоровья Джелялова нормальное.

"Безусловно, защита будет обжаловать незаконное процессуальное решение следствия о направлении Наримана Джелялова в стационар психиатрической клиники", - добавил он.