Джелялова отправили на психиатрическую экспертизу, несмотря на его отказ, - адвокат

Российские оккупанты в Крыму увезли арестованного заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова в отделение психбольницы. Там он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова.
"Ранее, Нариман Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было. Наримана вывезли из СИЗО еще вчера. Сама психолого-психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней", - рассказал адвокат.
Полозов отметил, что состояние здоровья Джелялова нормальное.
"Безусловно, защита будет обжаловать незаконное процессуальное решение следствия о направлении Наримана Джелялова в стационар психиатрической клиники", - добавил он.
Напомним, ранее Джелялова поставили на учет в СИЗО как "склонного к терроризму".
Как известно, оккупанты инкриминируют Джелялову совершение диверсии в Крыму. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.