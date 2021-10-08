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Джелялова отправили на психиатрическую экспертизу, несмотря на его отказ, - адвокат

Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты в Крыму увезли арестованного заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова в отделение психбольницы. Там он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

"Ранее, Нариман Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было. Наримана вывезли из СИЗО еще вчера. Сама психолого-психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней", - рассказал адвокат.

Полозов отметил, что состояние здоровья Джелялова нормальное.

"Безусловно, защита будет обжаловать незаконное процессуальное решение следствия о направлении Наримана Джелялова в стационар психиатрической клиники", - добавил он.

Напомним, ранее Джелялова поставили на учет в СИЗО как "склонного к терроризму".

Как известно, оккупанты инкриминируют Джелялову совершение диверсии в Крыму. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Российская ФедерацияКрымДжелялов