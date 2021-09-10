ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оккупанты в Крыму обвинили Джелялова в совершении диверсии. Ему грозит 15 лет

Новина українською →
Крым, Пятница 10 сентября 2021 20:36
Оккупанты в Крыму обвинили Джелялова в совершении диверсии. Ему грозит 15 лет Фото: оккупанты в Крыму предъявили Джелялову обвинение (фото president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты предъявили обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову в совершении, якобы, диверсии. Ранее его подозревали в "пособничестве".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу адвоката Николая Полозова.

"Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", - отмечает Полозов.

По словам адвоката, Джелялов отказался давать показания во время допроса.

"Помимо этого, следствие ознакомило Наримана Джелялова и его защитников Эмине Авамилеву и меня с постановлениями о назначении ряда экспертиз, в также с некоторыми уже готовыми на текущий момент заключениями экспертов. Всего на текущий момент назначено 12 экспертиз, некоторые из которых уже проведены", - добавляет адвокат.

Оказалось, что следствие Российской Федерации потребовало подписку о неразглашении, в связи с чем, защитники Джелялова не имеют права раскрывать следующие сведения:

  • показания лиц, ставшие известными в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Однако, это не касается показаний Наримана Джелялова;
  • выводы экспертных исследований;
  • публикации выводов экспертов и данных участников досудебного расследования.

Адвокат добавил, что по словам Наримана, сейчас его содержат в СИЗО Симферополя в двухместной камере. Свое состояние здоровья мужчина оценивает как удовлетворительное и в целом имеет морально позитивный настрой.

"Единственное, камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранение продуктов питания и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой", - отметил Полозов.

Добавим, что согласно ч. 1 ст. 281 УК РФ Нариману Джелялову грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что задержанного в Крыму Наримана Джелялова подозревают в пособничестве диверсии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Меджлис
NEWS
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси