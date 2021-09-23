Зеленский призвал ООН помочь освободить Джелялова и украинских пленных в РФ
Президент Украины призвал на Генассамблее ООН помочь освободить украинских пленных в России. Владимир Зеленский рассказал о незаконном задержании Наримана Джелялова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.
Президент отметил "цену борьбы за права" в оккупированном Крыму.
"В начале сентября в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов. Россия обвиняет его в попытке взорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права", - рассказал президент.
Зеленский также назвал число украинских узников.
"Я очень рассчитываю на поддержку каждого из вас в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и территории Российской Федерации", - заявил президент.
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021
Ранее Зеленский встретился с президентом Турции Эрдоганом в США. Лидеры говорили об освобождении крымских политзаключенных.