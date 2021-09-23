Зеленский призвал ООН помочь освободить Джелялова и украинских пленных в РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского .

Президент отметил "цену борьбы за права" в оккупированном Крыму.

"В начале сентября в Крыму был незаконно задержан первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов. Россия обвиняет его в попытке взорвать участок газопровода. Вот вам цена свободы слова и борьбы за свои права", - рассказал президент.

Зеленский также назвал число украинских узников.

"Я очень рассчитываю на поддержку каждого из вас в вопросе освобождения около 450 украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и территории Российской Федерации", - заявил президент.