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Оккупанты в Крыму поставили Джелялова на учет в СИЗО как "склонного к терроризму"

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Крым, Среда 15 сентября 2021 19:00
Оккупанты в Крыму поставили Джелялова на учет в СИЗО как "склонного к терроризму" Фото: Нариман Джелялов, заместитель главы Меджлиса (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова поставили на учет в крымском СИЗО как склонного к терроризму и экстремизму. Российские оккупанты содержат Джелялова в специальном отделе изолятора Симферополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова, который защищает представителя Меджлиса.

"Буквально накануне нашей встречи Нариману сообщили, что его поставили на учет как лицо, склонное к террористическим и экстремистским преступлениям. Что явно свидетельствует о полном незнании сотрудниками СИЗО принципов уголовного процесса и такого понятия как презумпция невиновности. Конечно же, все подобные незаконные административные решения мы будем обжаловать", - сказал адвокат.

По словам Полозова, арестованный оккупантами Джелялов выглядит хорошо, на здоровье не жалуется. Джелялов рассказал адвокату, что его содержат в "спецблоке" - специальном отделе СИЗО, где максимально ограничено взаимодействие с внешним миром и другими заключенными.

"Также Нариман рассказал, что тюремные врачи провели его осмотр и сделали прививки от оспы и гепатита, объяснив ему это тем, что в данном учреждении много разной заразы и необходимо себя обезопасить", - добавил адвокат.

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Крым Меджлис СИЗО
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