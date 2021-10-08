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Джелялова відправили на психіатричну експертизу, попри його відмову, - адвокат

Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти в Криму відвезли арештованого заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова до відділення психлікарні. Там він пройде психолого-психіатричну експертизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколу Полозова.

"Раніше, Наріман Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було. Нарімана вивезли з СІЗО ще вчора. Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів", - розповів адвокат.

Полозов зазначив, що стан здоров'я Джелялова нормальний.

"Безумовно, захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Нарімана Джелялова в стаціонар психіатричної клініки", - додав він.

Нагадаємо, раніше Джелялова поставили на облік в СІЗО як "схильного до тероризму".

Як відомо, окупанти інкримінують Джелялову вчинення диверсії в Криму. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

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Російська ФедераціяКримДжелялов