Джелялова відправили на психіатричну експертизу, попри його відмову, - адвокат

Російські окупанти в Криму відвезли арештованого заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова до відділення психлікарні. Там він пройде психолого-психіатричну експертизу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколу Полозова.
"Раніше, Наріман Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було. Нарімана вивезли з СІЗО ще вчора. Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів", - розповів адвокат.
Полозов зазначив, що стан здоров'я Джелялова нормальний.
"Безумовно, захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Нарімана Джелялова в стаціонар психіатричної клініки", - додав він.
Нагадаємо, раніше Джелялова поставили на облік в СІЗО як "схильного до тероризму".
Як відомо, окупанти інкримінують Джелялову вчинення диверсії в Криму. Йому загрожує до 15 років в'язниці.