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Не только "Джавелины". Эстония рассматривает, чем еще помочь Украине, - посол

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 21:11
Не только "Джавелины". Эстония рассматривает, чем еще помочь Украине, - посол Фото: Украина предела Эстонии список необходимого вооружения (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Эстония в ближайшее время поставит Украине ракеты к противотанковым комплексам "Джавелин". Помимо этого Таллин изучает заявку Министерства обороны о дополнительной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Эстонии в Украине Каймо Кууска изданию "Суспильне".

"Ракеты "Джавелин" поступят в ближайшие дни, их точное количество будет озвучено публично", - сказал посол.

Дипломат добавил, что Эстония сейчас работает с украинскими институтами, включая Минобороны, по вопросу поставок дополнительных вооружений и оборудования.

"Они поделились с нами перечнем, что является наиболее востребованным. Мы посмотрим: вот этого у нас в запасах больше не осталось, но, вероятно, у нас есть что-то другое", - уточнил Кууска.

По его словам, решение принимает эстонское правительство, и если оно будет положительным, то Эстония передаст Украине оружие.

Напомним, власти Германии и Финляндии решают, получит ли Украина гаубицы из Эстонии.

Отметим, ранее сообщалось, о планах Эстонии передать Украине 122-миллиметровые гаубицы

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