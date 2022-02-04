ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не тільки "Джавеліни". Естонія розглядає, чим ще допомогти Україні, - посол

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 21:11
Не тільки "Джавеліни". Естонія розглядає, чим ще допомогти Україні, - посол Фото: Україна межі Естонії список необхідного озброєння (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Естонія найближчим часом поставить Україні ракети до протитанкових комплексів "Джавелін". Крім цього Таллінн вивчає заявку Міністерства оборони про додаткову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Естонії в Україні Каймо Кууска виданню "Суспільне".

"Ракети " Джавелін" надійдуть найближчими днями, їх точна кількість буде озвучена публічно", - сказав посол.

Дипломат додав, що Естонія зараз працює з українськими інститутами, включаючи Міноборони, з питання постачання додаткових озброєнь і обладнання.

"Вони поділилися з нами переліком, що є найбільш затребуваним. Ми подивимося: ось цього у нас в запасах більше не залишилося, але, ймовірно, у нас є щось інше", - уточнив Кууска.

За його словами, рішення приймає Естонський уряд, і якщо воно буде позитивним, то Естонія передасть Україні зброю.

Нагадаємо, влада Німеччини та Фінляндії вирішує, чи отримає Україна гаубиці з Естонії.

Зазначимо, раніше повідомлялося, про плани Естонії передати Україні 122-міліметрові гаубиці

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Україна
NEWS
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США