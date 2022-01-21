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Эстония намерена передать оружие Украине: ожидает одобрения Германии

Новина українською →
Берлин, Пятница 21 января 2022 12:43
Эстония намерена передать оружие Украине: ожидает одобрения Германии Фото: Эстония намерена передать оружие Украине (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Мария Кучерявец

Эстония планирует передать Украине 122-миллиметровые гаубицы на фоне угрозы нового вторжения со стороны РФ. Сейчас страна ожидает одобрения от Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По информации пресс-секретаря Минобороны Германии, страна получила от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц до Украины, сейчас он изучается и находится "на ведомственном согласовании".

Вместе с тем, процесс должен быть скоординирован с Финляндией.

Указано, что ранее в Эстонии заявляли о намерении передать Украине десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.

Речь идет об артиллерийских орудиях, которые были выпущены еще в ГДР, а в 1990 годы власти объединенной Германии продали их Финляндии.

При этом сама Германия отказывается от поставок Украине оружия.

Напомним, в Нидерландах заявили, что готовы к поставкам оборонительного оружия в Украину на фоне угрозы вторжения России, но этого нужен запрос НАТО.

Отметим, что Британия отправила Украине военных и 2000 единиц вооружения.

Также Министерство обороны Чехии намерено предоставить Украине артиллерийские снаряды.

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