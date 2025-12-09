Джамала показала трендовий зимовий "лук": широкі джинси та светр на плечах

Джамала продемонструвала стильний міський "лук", поєднавши широкі джинси з трикотажним светром на плечах. У цьому образі поєднуються комфорт, ретро-акценти та актуальні тренди сезону.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал It's me, Jamala.
Джинси
Широкі, довгі моделі з високою талією насиченого темно-синього кольору. Такі джинси витіснили модель скінні та залишаються одним із головних трендів останніх сезонів. Вони створюють розслаблений силует, підкреслюють талію і візуально подовжують ноги.
Верх
Трикотажний светр з коміром поло в горизонтальну смужку. Такий принт надає образу французького шику, легкості й актуального ретро-акценту.
Акцент
Светр коричневого відтінку, недбало накинутий на плечі. Цей прийом надає багатошаровості, текстури та невимушеної елегантності образу.
Стилізація та аксесуари
"Лук" Джамали - це поєднання комфорту і стилю, де класичні елементи (бретонська смужка) гармонійно поєднуються з трендовими фасонами (широкі джинси) і актуальними стилізаційними прийомами (светр на плечах).
Образ виглядає продуманим і динамічним, підтверджуючи, що міський casual може бути модним, комфортним і витонченим одночасно.
