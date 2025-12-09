Джамала показала трендовый зимний "лук": широкие джинсы и свитер на плечах

Джамала продемонстрировала стильный городской "лук", соединив широкие джинсы с трикотажным свитером на плечах. В этом образе сочетаются комфорт, ретро-акценты и актуальные тренды сезона.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал It’s me, Jamala.
Джинсы
Широкие, длинные модели с высокой талией насыщенного темно-синего цвета. Такие джинсы вытеснили модель скинни и остаются одним из главных трендов последних сезонов. Они создают расслабленный силуэт, подчеркивают талию и зрительно удлиняют ноги.
Верх
Трикотажный свитер с воротником поло в горизонтальную полоску. Такой принт придает образу французского шика, легкости и актуального ретро-акцента.
Акцент
Свитер коричневого оттенка, небрежно накинутый на плечи. Этот прием придает многослойность, текстуру и непринужденную элегантность образу.
Стилизация и аксессуары
"Лук" Джамалы - это сочетание комфорта и стиля, где классические элементы (бретонская полоска) гармонично сочетаются с трендовыми фасонами (широкие джинсы) и актуальными стилизационными приемами (свитер на плечах).
Образ выглядит продуманным и динамичным, подтверждая, что городской casual может быть модным, комфортным и утонченным одновременно.
