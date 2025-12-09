RU

Джамала показала трендовый зимний "лук": широкие джинсы и свитер на плечах

Джамала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Джамала продемонстрировала стильный городской "лук", соединив широкие джинсы с трикотажным свитером на плечах. В этом образе сочетаются комфорт, ретро-акценты и актуальные тренды сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал It’s me, Jamala.

Какой "лук" выбрала Джамала

Джинсы

Широкие, длинные модели с высокой талией насыщенного темно-синего цвета. Такие джинсы вытеснили модель скинни и остаются одним из главных трендов последних сезонов. Они создают расслабленный силуэт, подчеркивают талию и зрительно удлиняют ноги.

Верх

Трикотажный свитер с воротником поло в горизонтальную полоску. Такой принт придает образу французского шика, легкости и актуального ретро-акцента.

Акцент

Свитер коричневого оттенка, небрежно накинутый на плечи. Этот прием придает многослойность, текстуру и непринужденную элегантность образу.

Джамала показала модный образ (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Стилизация и аксессуары

  • Акцент на талии: высокая посадка джинсов подчеркивает фигуру, а аккуратная длина верха уравновешивает объем широких брюк.
  • Головной убор: кепи - яркий ретро-аксессуар, завершает формирование городского образа.
  • Обувь: черные сапоги-"козаки" с острым носком, скрытые под длинными джинсами, удлиняют ноги и делают силуэт более вытянутым.

"Лук" Джамалы - это сочетание комфорта и стиля, где классические элементы (бретонская полоска) гармонично сочетаются с трендовыми фасонами (широкие джинсы) и актуальными стилизационными приемами (свитер на плечах).

Образ выглядит продуманным и динамичным, подтверждая, что городской casual может быть модным, комфортным и утонченным одновременно.

Чем дополнить образ как у Джамалы

  • Сумка: небольшая сумка через плечо или кросс-боди в нейтральных оттенках (черный, коричневый, бордовый). Она придает образу завершенности и подчеркивает городской стиль.
  • Украшения: минималистичные золотые или серебряные аксессуары - серьги-кольца, лаконичный браслет или тонкое кольцо. Они делают образ более утонченным без перегрузки деталей.
  • Шарф: легкий шерстяной или кашемировый шарф нейтрального оттенка можно осторожно накинуть на шею, что придаст уют и стиль, особенно в прохладную погоду.
  • Пальто: длинное пальто нейтрального оттенка.
  • Куртка: короткая стеганая куртка или пуховик.

Джамала задает тренды (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

ТрендыМодные трендыСтиль жизни