ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Джамала показала трендовый зимний "лук": широкие джинсы и свитер на плечах

Вторник 09 декабря 2025 07:15
UA EN RU
Джамала показала трендовый зимний "лук": широкие джинсы и свитер на плечах Джамала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Джамала продемонстрировала стильный городской "лук", соединив широкие джинсы с трикотажным свитером на плечах. В этом образе сочетаются комфорт, ретро-акценты и актуальные тренды сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал It’s me, Jamala.

Какой "лук" выбрала Джамала

Джинсы

Широкие, длинные модели с высокой талией насыщенного темно-синего цвета. Такие джинсы вытеснили модель скинни и остаются одним из главных трендов последних сезонов. Они создают расслабленный силуэт, подчеркивают талию и зрительно удлиняют ноги.

Верх

Трикотажный свитер с воротником поло в горизонтальную полоску. Такой принт придает образу французского шика, легкости и актуального ретро-акцента.

Акцент

Свитер коричневого оттенка, небрежно накинутый на плечи. Этот прием придает многослойность, текстуру и непринужденную элегантность образу.

Джамала показала трендовый зимний &quot;лук&quot;: широкие джинсы и свитер на плечахДжамала показала модный образ (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Стилизация и аксессуары

  • Акцент на талии: высокая посадка джинсов подчеркивает фигуру, а аккуратная длина верха уравновешивает объем широких брюк.
  • Головной убор: кепи - яркий ретро-аксессуар, завершает формирование городского образа.
  • Обувь: черные сапоги-"козаки" с острым носком, скрытые под длинными джинсами, удлиняют ноги и делают силуэт более вытянутым.

"Лук" Джамалы - это сочетание комфорта и стиля, где классические элементы (бретонская полоска) гармонично сочетаются с трендовыми фасонами (широкие джинсы) и актуальными стилизационными приемами (свитер на плечах).

Образ выглядит продуманным и динамичным, подтверждая, что городской casual может быть модным, комфортным и утонченным одновременно.

Чем дополнить образ как у Джамалы

  • Сумка: небольшая сумка через плечо или кросс-боди в нейтральных оттенках (черный, коричневый, бордовый). Она придает образу завершенности и подчеркивает городской стиль.
  • Украшения: минималистичные золотые или серебряные аксессуары - серьги-кольца, лаконичный браслет или тонкое кольцо. Они делают образ более утонченным без перегрузки деталей.
  • Шарф: легкий шерстяной или кашемировый шарф нейтрального оттенка можно осторожно накинуть на шею, что придаст уют и стиль, особенно в прохладную погоду.
  • Пальто: длинное пальто нейтрального оттенка.
  • Куртка: короткая стеганая куртка или пуховик.

Джамала показала трендовый зимний &quot;лук&quot;: широкие джинсы и свитер на плечахДжамала задает тренды (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте