Джамала показала трендовый зимний "лук": широкие джинсы и свитер на плечах

Джамала продемонстрировала стильный городской "лук", соединив широкие джинсы с трикотажным свитером на плечах. В этом образе сочетаются комфорт, ретро-акценты и актуальные тренды сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал It’s me, Jamala.

Какой "лук" выбрала Джамала

Джинсы

Широкие, длинные модели с высокой талией насыщенного темно-синего цвета. Такие джинсы вытеснили модель скинни и остаются одним из главных трендов последних сезонов. Они создают расслабленный силуэт, подчеркивают талию и зрительно удлиняют ноги.

Верх

Трикотажный свитер с воротником поло в горизонтальную полоску. Такой принт придает образу французского шика, легкости и актуального ретро-акцента.

Акцент

Свитер коричневого оттенка, небрежно накинутый на плечи. Этот прием придает многослойность, текстуру и непринужденную элегантность образу.

Джамала показала модный образ (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)

Стилизация и аксессуары

Акцент на талии : высокая посадка джинсов подчеркивает фигуру, а аккуратная длина верха уравновешивает объем широких брюк.

: высокая посадка джинсов подчеркивает фигуру, а аккуратная длина верха уравновешивает объем широких брюк. Головной убор : кепи - яркий ретро-аксессуар, завершает формирование городского образа.

: кепи - яркий ретро-аксессуар, завершает формирование городского образа. Обувь: черные сапоги-"козаки" с острым носком, скрытые под длинными джинсами, удлиняют ноги и делают силуэт более вытянутым.

"Лук" Джамалы - это сочетание комфорта и стиля, где классические элементы (бретонская полоска) гармонично сочетаются с трендовыми фасонами (широкие джинсы) и актуальными стилизационными приемами (свитер на плечах).

Образ выглядит продуманным и динамичным, подтверждая, что городской casual может быть модным, комфортным и утонченным одновременно.

Чем дополнить образ как у Джамалы

Сумка: небольшая сумка через плечо или кросс-боди в нейтральных оттенках (черный, коричневый, бордовый). Она придает образу завершенности и подчеркивает городской стиль.

небольшая сумка через плечо или кросс-боди в нейтральных оттенках (черный, коричневый, бордовый). Она придает образу завершенности и подчеркивает городской стиль. Украшения: минималистичные золотые или серебряные аксессуары - серьги-кольца, лаконичный браслет или тонкое кольцо. Они делают образ более утонченным без перегрузки деталей.

минималистичные золотые или серебряные аксессуары - серьги-кольца, лаконичный браслет или тонкое кольцо. Они делают образ более утонченным без перегрузки деталей. Шарф: легкий шерстяной или кашемировый шарф нейтрального оттенка можно осторожно накинуть на шею, что придаст уют и стиль, особенно в прохладную погоду.

легкий шерстяной или кашемировый шарф нейтрального оттенка можно осторожно накинуть на шею, что придаст уют и стиль, особенно в прохладную погоду. Пальто: длинное пальто нейтрального оттенка.

длинное пальто нейтрального оттенка. Куртка: короткая стеганая куртка или пуховик.

Джамала задает тренды (фото: Telegram-канал It’s me, Jamala)