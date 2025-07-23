Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Який образ вибрала Джамала

Для нової серії фото артистка обрала досить лаконічний образ із чорним костюмом і білою футболкою.

Піджак

Джамала вибрала стильний жакет у стилі оверсайз із широкими плечима. Він створює об'ємний силует, немов річ знята "з чоловічого плеча".

Акцентна деталь піджака - широкі плечі. Лінія плеча виходить за природні межі плечей співачки, що створює характерний об'єм. Це може бути досягнуто шляхом збільшеної плечової частини або додаткових підплічників.

Стильний лук Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Чорний колір - це універсальний, класичний колір, який робить жакет дуже адаптивним до різних образів - як ділових, так і повсякденних.

Він одягнений поверх білого топа, що створює класичний, але свіжий контраст.

Як виглядають тренди літа 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Штани

Широкі штани палаццо з високою посадкою. Поєднання піджака і широких штанів одного відтінку підсилює враження розслабленого ділового стилю, що є актуальним трендом.

Футболка

Доповнити чорний костюм Джамала вирішила білою футболкою або топом з круглим вирізом. Він створює контраст із темним костюмом і додає свіжості образу.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Взуття

Діловий образ співачка доповнила трендовим взуттям цього літа - в'єтнамками на підборах.

Вона вибрала взуття чорного кольору, з тонкими ремінцями між пальцями, що створюють характерну форму. Каблук-"чарочка" забезпечує комфорт під час ходьби.

Трендові в'єтнамки на літо 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поєднання трендових в'єтнамок з діловим стилем

Це поєднання є яскравим прикладом сучасних модних тенденцій, що "ламають" традиційні уявлення про стилі.

Контраст

Поєднання ділового костюма з максимально повсякденним взуттям створює цікавий і сміливий контраст. Це демонстрація того, що мода стає більш розслабленою та індивідуальною.

Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Сучасність

Таке поєднання сигналізує про знання останніх модних тенденцій. Це не класичний офісний дрес-код, а скоріше "power dressing" для модних подій або літніх ділових зустрічей, де допускається відхід від строгості.

Джамала показала стильний лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Зручність

В'єтнамки зручніші, ніж традиційні туфлі-човники, що надає комфорту діловому образу.

Джамала показала, як носити в'єтнамки на підборах (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Баланс

В образі досягнуто балансу. Строгий крій костюма компенсується його оверсайзом і невимушеністю взуття. Це не виглядає безглуздо, а створює враження продуманого модного прийому.

Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Колірна гама

В'єтнамки ідеально поєднуються з чорним костюмом, зберігаючи загальну елегантність образу.