Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Співачка Джамала продемонструвала нестандартне, але стильне поєднання - в'єтнамки на підборах у дуеті з діловим костюмом. Її образ став прикладом того, як адаптувати літнє взуття до офісного гардероба.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram співачки.
Для нової серії фото артистка обрала досить лаконічний образ із чорним костюмом і білою футболкою.
Піджак
Джамала вибрала стильний жакет у стилі оверсайз із широкими плечима. Він створює об'ємний силует, немов річ знята "з чоловічого плеча".
Акцентна деталь піджака - широкі плечі. Лінія плеча виходить за природні межі плечей співачки, що створює характерний об'єм. Це може бути досягнуто шляхом збільшеної плечової частини або додаткових підплічників.
Стильний лук Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Чорний колір - це універсальний, класичний колір, який робить жакет дуже адаптивним до різних образів - як ділових, так і повсякденних.
Він одягнений поверх білого топа, що створює класичний, але свіжий контраст.
Як виглядають тренди літа 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Штани
Широкі штани палаццо з високою посадкою. Поєднання піджака і широких штанів одного відтінку підсилює враження розслабленого ділового стилю, що є актуальним трендом.
Футболка
Доповнити чорний костюм Джамала вирішила білою футболкою або топом з круглим вирізом. Він створює контраст із темним костюмом і додає свіжості образу.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Взуття
Діловий образ співачка доповнила трендовим взуттям цього літа - в'єтнамками на підборах.
Вона вибрала взуття чорного кольору, з тонкими ремінцями між пальцями, що створюють характерну форму. Каблук-"чарочка" забезпечує комфорт під час ходьби.
Трендові в'єтнамки на літо 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Це поєднання є яскравим прикладом сучасних модних тенденцій, що "ламають" традиційні уявлення про стилі.
Контраст
Поєднання ділового костюма з максимально повсякденним взуттям створює цікавий і сміливий контраст. Це демонстрація того, що мода стає більш розслабленою та індивідуальною.
Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Сучасність
Таке поєднання сигналізує про знання останніх модних тенденцій. Це не класичний офісний дрес-код, а скоріше "power dressing" для модних подій або літніх ділових зустрічей, де допускається відхід від строгості.
Джамала показала стильний лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Зручність
В'єтнамки зручніші, ніж традиційні туфлі-човники, що надає комфорту діловому образу.
Джамала показала, як носити в'єтнамки на підборах (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Баланс
В образі досягнуто балансу. Строгий крій костюма компенсується його оверсайзом і невимушеністю взуття. Це не виглядає безглуздо, а створює враження продуманого модного прийому.
Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Колірна гама
В'єтнамки ідеально поєднуються з чорним костюмом, зберігаючи загальну елегантність образу.
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