Джамала показала, как стильно носить вьетнамки на каблуках с деловым костюмом

Какой образ выбрала Джамала

Для новой серии фото артистка выбрала достаточно лаконичный образ с черным костюмом и белой футболкой.

Пиджак

Джамала выбрала стильный жакет в стиле оверсайз с широкими плечами. Он создает объемный силуэт, словно вещь снята "с мужского плеча".

Акцентная деталь пиджака - широкие плечи. Линия плеча выходит за естественные пределы плеч певицы, что создает характерный объем. Это может быть достигнуто за счет увеличенной плечевой части или дополнительных подплечников.

Стильный лук Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Черный цвет - это универсальный, классический цвет, который делает жакет очень адаптивным к разным образам - как деловым, так и повседневным.

Он одет поверх белого топа, создающего классический, но свежий контраст.

Как выглядят тренды лета 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Брюки

Широкие штаны палаццо с высокой посадкой. Сочетание пиджака и широких брюк одного оттенка усиливает впечатление расслабленного делового стиля, что является актуальным трендом.

Футболка

Дополнить черный костюм Джамала решила белой футболкой или топом с круглым вырезом. Он создает контраст с темным костюмом и придает свежести образ.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Обувь

Деловой образ певица дополнила трендовой обувью этого лета - вьетнамками на каблуках.

Она выбрала обувь черного цвета, с тонкими ремешками между пальцами, создающими характерную форму. Каблук-"рюмочка" обеспечивает комфорт при ходьбе.

Трендовые вьетнамки на лето 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Сочетание трендовых вьетнамок с деловым стилем

Это сочетание является ярким примером современных модных тенденций, "ломающих" традиционные представления о стилях.

Контраст

Сочетание делового костюма с максимально повседневной обувью создает интересный и смелый контраст. Это демонстрация того, что мода становится более расслабленной и индивидуальной.

Как выглядит самая модная обувь на лето 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Современность

Такое сочетание сигнализирует про знание последних модных тенденций. Это не классический офисный дресс-код, а скорее "power dressing" для модных событий или летних деловых встреч, где допускается отход от строгости.

Джамала показала стильный лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Удобство

Вьетнамки более удобны, чем традиционные туфли-лодочки, что придает комфорту деловому образу.

Джамала показала, как носить вьетнамки на каблуках (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Баланс

В образе достигнут баланс. Строгий крой костюма компенсируется его оверсайзом и непринужденностью обуви. Это не выглядит глупо, а создает впечатление продуманного модного приема.

Как выглядит самая модная обувь на лето 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Цветовая гамма

Вьетнамки идеально сочетаются с черным костюмом, сохраняя общую элегантность образа.