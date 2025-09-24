ua en ru
Джамала показала головний модний акцент осені: образ, який хочеться повторити

Середа 24 вересня 2025 07:15
Джамала показала головний модний акцент осені: образ, який хочеться повторити Джамала (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Джамала поділилася стильним осіннім образом, у якому об'єднала класику, багатошаровість і яскраві акценти. Головною "родзинкою" аутфіту став помаранчевий капелюх, який надав образу виразності та індивідуальності.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Багатошаровість і фактури

Основа образу - чорний базовий топ і довга спідниця в довжині максі в клітинку.

Принт у стилі шотландської класики має актуально динамічний вигляд. Високий розріз на спідниці вносить нотку жіночності та легкого драматизму, підкреслюючи силует і додаючи руху під час ходи.

Джамала показала головний модний акцент осені: образ, який хочеться повторитиДжамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поверх топа накинуто об'ємний oversize-жакет чорного відтінку. Цей елемент гардероба давно став символом сучасного smart-casual, а в образі Джамали він виконує кілька функцій: додає структури, балансує жіночу спідницю і створює модну багатошаровість.

Джамала показала головний модний акцент осені: образ, який хочеться повторитиДжамала задає тренди (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Аксесуари, які створюють настрій

Ключовим акцентом став яскраво-помаранчевий капелюх - справжній вибух кольору в стриманій гамі образу. Він не тільки освіжає весь лук, а й демонструє сміливість у виборі аксесуарів, що завжди відрізняє стильних людей.

Джамала показала головний модний акцент осені: образ, який хочеться повторитиОбраз доповнив капелюх (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Не менш помітною деталлю стали масивні каблучки, зокрема одна - з великим синім оком у центрі. Це деталізація, що додає загадковості та індивідуальності.

Завершують образ чорні чоботи на підборах, які гармонійно поєднуються з розрізом спідниці, подовжують ногу і створюють вишуканий силует, а також коричнева сумка-шопер.

Джамала показала головний модний акцент осені: образ, який хочеться повторитиДжамала показала стильний лук на осінь (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Чому цей образ виглядає стильно

Smart-casual з еклектичними нотками

Поєднання жакета, максіспідниці та базового топа створює елегантну основу. Водночас яскравий капелюх і масивні прикраси зсувають образ у бік street style, що робить його свіжим і сучасним.

Oversize - як ключ до комфорту

Об'ємний верх - ще один тренд осені 2025 року. Він додає свободи рухів і при цьому не має недбалого вигляду, якщо грамотно поєднується з елементами, що підкреслюють фігуру.

Акцентні деталі

Цей образ - приклад гри на контрастах. Темні базові речі створюють фон, на якому яскравий капелюх стає стилістичним центром. Це техніка, яку використовують досвідчені стилісти: одна яскрава деталь = весь образ, що запам'ятовується.

Джамала показала головний модний акцент осені: образ, який хочеться повторитиДжамала показала, що носити восени (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка вкотре довела, що стиль - це не тільки мода, а й уміння говорити про себе через одяг. Її осінній образ - це мікс класики, актуальних трендів і персонального смаку.

І головне: він легко адаптується до повсякденного життя. Достатньо мати базу - максіспідницю, жакет і чорні чоботи - і додати один яскравий аксесуар, який зробить весь лук.

Джамала показала головний модний акцент осені: образ, який хочеться повторитиДжамала показала тренди осені (фото: instagram.com/jamalajaaa)

