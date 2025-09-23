ua en ru
Як виглядає трендове взуття на теплу осінь: приклад від колишньої Остапчука

Вівторок 23 вересня 2025 07:15
Як виглядає трендове взуття на теплу осінь: приклад від колишньої Остапчука Христина Горняк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк показала стильний образ для ранньої осені, в якому поєднуються комфорт і актуальні модні тенденції. Головною родзинкою лука стало взуття - в'єтнамки на підборах.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Горняк

Нотаріус і блогерка показала ідеальний образ для ранньої осені, в якому поєднуються комфорт і елегантність.

Стиль

Образ виконаний у мінімалістичному стилі з елементами кежуалу. Він підкреслює невимушеність і витонченість, оскільки використана нейтральна колірна гамма. Цей стиль універсальний і підходить як для прогулянок містом, так і для зустрічей або робочих буднів.

Колірна гама

В основі - поєднання бежевих і білих відтінків. Це гармонійна і спокійна комбінація, що робить образ м'яким і візуально дорогим. Бежевий светр додає затишку, а білі штани - свіжості.

Як виглядає трендове взуття на теплу осінь: приклад від колишньої ОстапчукаХристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Трикотажний светр

Об'ємний светр великої в'язки кольору кемел (теплий відтінок бежевого) - ідеальний вибір для перехідного сезону.

Штани

Широкі штани біло-молочного відтінку надають образу легкості та сучасності. Їхній вільний крій забезпечує зручність.

Сумка

Шкіряна сумка-портфель коричневого кольору добре доповнює образ, роблячи його більш структурованим.

Окуляри

Сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі - стильний і практичний акцент.

Взуття

Головним акцентом образу, що відображає актуальні модні тенденції, є взуття - в'єтнамки.

Цей тип взуття, що раніше асоціювався виключно з пляжним відпочинком, сьогодні є трендом теплої осені. Їх носять як з легкими сукнями, так і з більш "серйозними" речами, як на фото.

Взуття білого кольору, воно гармонійно поєднується з кольором штанів і підкреслює загальну ніжність образу. Такий вибір взуття демонструє, що мода стає практичнішою.

Як виглядає трендове взуття на теплу осінь: приклад від колишньої ОстапчукаХристина Горняк показала модне взуття (фото: instagram.com/kristygor)

Як носити трендові в'єтнамки восени 2025

Збалансованість образу

Оскільки взуття досить виразне, має сенс обирати простіший одяг - прямі або широкі штани, мінісукні або шорти, лаконічний верх, щоб не перевантажити образ.

Кольори та матеріали

Чорний або нейтральний колір + натуральна шкіра або шкірозамінник, щоб вигляд був максимально дорогим. Металік або блиск - для вечірніх виходів.

Висота підборів

Краще - середній або низький, щоб зберегти комфорт. Високий може перетворити на вечірній образ, але й збільшує дискомфорт.

Сезонні обмеження

В'єтнамки на підборах - здебільшого варіант на літо та початок осені. Коли на вулиці стає прохолодніше, такі моделі можуть бути доречні в приміщеннях.

Як виглядає трендове взуття на теплу осінь: приклад від колишньої ОстапчукаЯк виглядає модне взуття на осінь 2025 (фото: instagram.com/kristygor)

