Джамала показала главный модный акцент осени: образ, который хочется повторить

Среда 24 сентября 2025 07:15
Джамала показала главный модный акцент осени: образ, который хочется повторить Джамала (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Джамала поделилась стильным осенним образом, в котором объединила классику, многослойность и яркие акценты. Главной "изюминкой" аутфита стала оранжевая шляпа, которая придала образу выразительности и индивидуальности.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Многослойность и фактуры

Основа образа - черный базовый топ и длинная юбка в длине макси в клетку.

Принт в стиле шотландской классики смотрится актуально динамично. Высокий разрез на юбке вносит нотку женственности и легкого драматизма, подчеркивая силуэт и прибавляя движения во время походки.

Джамала показала главный модный акцент осени: образ, который хочется повторитьДжамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поверх топа накинут объемный oversize-жакет черного оттенка. Этот элемент гардероба давно стал символом современного smart-casual, а в образе Джамалы он выполняет несколько функций: добавляет структуры, балансирует женскую юбку и создает модную многослойность.

Джамала показала главный модный акцент осени: образ, который хочется повторитьДжамала задает тренды (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Аксессуары, которые создают настроение

Ключевым акцентом стала ярко-оранжевая шляпа - настоящий взрыв цвета в сдержанной гамме образа. Он не только освежает весь лук, но и демонстрирует смелость в выборе аксессуаров, всегда отличает стильных людей.

Джамала показала главный модный акцент осени: образ, который хочется повторитьОбраз дополнила шляпа (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Не менее заметной деталью стали массивные кольца, в том числе одно - с большим синим глазом в центре. Это детализация, придающая загадочности и индивидуальности.

Завершают образ черные сапоги на каблуке, которые гармонично сочетаются с разрезом юбки, удлиняют ногу и создают изысканный силуэт, а также коричневая сумка-шопер.

Джамала показала главный модный акцент осени: образ, который хочется повторитьДжамала показала стильный лук на осень (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Почему этот образ выглядит стильно

Smart-casual с эклектическими нотками

Сочетание жакета, макси-юбки и базового топа создает элегантную основу. В то же время яркая шляпа и массивные украшения сдвигают образ в сторону street style, что делает его свежим и современным.

Oversize - как ключ к комфорту

Объемный верх - еще один тренд осени 2025 года. Он добавляет свободы движений и при этом не выглядит небрежным, если грамотно сочетается с подчеркивающими фигуру элементами.

Акцентные детали

Этот образ - пример игры на контрастах. Темные базовые вещи создают фон, на котором яркая шляпа становится стилистическим центром. Это техника, которую используют опытные стилисты: одна яркая деталь = запоминающийся весь образ.

Джамала показала главный модный акцент осени: образ, который хочется повторитьДжамала показала, что носить осенью (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица в очередной раз доказала, что стиль - это не только мода, но и умение говорить о себе через одежду. Ее осенний образ - это микс классики, актуальных трендов и персонального вкуса.

И главное: он легко адаптируется к повседневной жизни. Достаточно иметь базу - макси-юбку, жакет и черные сапоги - и добавить один яркий аксессуар, который сделает весь лук.

Джамала показала главный модный акцент осени: образ, который хочется повторитьДжамала показала тренды осени (фото: instagram.com/jamalajaaa)

