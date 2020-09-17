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Дым от пожаров в США достиг Европы

Автор: Анастасия Рокитна

На Западном побережье США произошел масштабный пожар. Дым от него достиг Северной Европы.

Об этом сообщили эксперты Службы мониторинга атмосферы Copernicus, передает АР.

Дым преодолел более 8 тысяч километров и переместился из Западного побережья США к Великобритании и другим северным регионам Европы. В атмосферу попало более 30 миллионов тонн углерода.

"Масштаб и сила этих пожаров намного выше, чем любого пожара за последние 18 лет, в течение которых мы проводим наш мониторинг", - сообщил научный сотрудник и эксперт по лесным пожарам в службе мониторинга атмосферы Copernicus Марк Паррингтон.

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Он отметил, что плотность дыма в воздухе была столь велика, что превышала норму в более чем в семь раз.

Напомним, пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.

Также были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах Америки.

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