ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дим від пожеж в США досяг Європи

Автор: Анастасия Рокитна

На Західному узбережжі США сталась масштабна пожежа. Дим від неї досяг Північної Європи.

Про це повідомили експерти Служби моніторингу атмосфери Copernicus, передає АР.

Дим подолав понад 8 тисяч кілометрів і перемістився із Західного узбережжя США до Великобританії і інших північних регіонах Європи. В атмосферу потрапило більше 30 мільйонів тонн вуглецю.

"Масштаб і сила цих пожеж набагато вище, ніж будь-якого пожежі за останні 18 років, протягом яких ми проводимо наш моніторинг", - повідомив науковий співробітник і експерт з лісовим пожежам у службі моніторингу атмосфери Copernicus Марк Паррингтон.

Популярні новини

Він зазначив, що щільність диму в повітрі була настільки велика, що перевищувала норму в більш ніж в сім разів.

Нагадаємо, пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

Також були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах Америки.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америкипожежа