"Дякую, що долаєте темряву": Зеленський привітав енергетиків з професійним святом

Президент Володимир Зеленський привітав українських енергетиків із професійним святом та подякував їм за роботу в умовах постійних російських атак.

Як повідомляє РБК-Україна , відповідне звернення глава держави оприлюднив у День енергетика.

За словами президента, енергетика є однією з ключових основ нормального життя, адже світло й тепло - це те, без чого неможливо жити. Зеленський наголосив, що вже майже чотири роки Росія цілеспрямовано намагається зруйнувати енергетичну систему України, однак попри складну ситуацію електропостачання щоразу вдається відновлювати.

Глава держави підкреслив, що за кожним відновленням світла стоять конкретні люди - енергетики, які цілодобово працюють, ремонтують пошкоджені обстрілами мережі та генерацію, стабілізують енергосистему і забезпечують роботу станцій та інших енергооб’єктів.

Окремо президент відзначив роботу ремонтних бригад і фахівців, які працюють у прифронтових районах, повертаючи людям електрику та умови для нормального життя.

"Завдяки багатьом вам Україна живе й тримається. Дякую, що долаєте темряву", - зазначив Зеленський, привітавши енергетиків із професійним святом.