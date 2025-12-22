ua en ru
"Спасибо, что побеждаете темноту": Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Украина, Понедельник 22 декабря 2025 10:55
"Спасибо, что побеждаете темноту": Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником Фото: Зеленский поздравил энергетиков с профессиональным праздником (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях постоянных российских атак.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее обращение глава государства обнародовал в День энергетика.

По словам президента, энергетика является одной из ключевых основ нормальной жизни, ведь свет и тепло - это то, без чего невозможно жить. Зеленский отметил, что уже почти четыре года Россия целенаправленно пытается разрушить энергетическую систему Украины, однако несмотря на сложную ситуацию электроснабжение каждый раз удается восстанавливать.

Глава государства подчеркнул, что за каждым восстановлением света стоят конкретные люди - энергетики, которые круглосуточно работают, ремонтируют поврежденные обстрелами сети и генерацию, стабилизируют энергосистему и обеспечивают работу станций и других энергообъектов.

Отдельно президент отметил работу ремонтных бригад и специалистов, которые работают в прифронтовых районах, возвращая людям электричество и условия для нормальной жизни.

"Благодаря многим вам Украина живет и держится. Спасибо, что преодолеваете темноту", - отметил Зеленский, поздравив энергетиков с профессиональным праздником.

Ранее мы писали о том, что компания ДТЭК вместе с пекарней "Завертайло" и кондитерской Honey установили арт-объект "Елка Света" из формы энергетиков о настоящей цене света в центре Киева.

Кроме этого в машинном зале теплоэлектростанции ДТЭК, которая была разрушена российскими атаками, прозвучал рождественский"Щедрик".

