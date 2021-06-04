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После двух суток тишины боевики открыли огонь в районе Песок

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Донбасс, Пятница 04 июня 2021 07:51
После двух суток тишины боевики открыли огонь в районе Песок Фото: с начала суток боевики единожды открывали огонь (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил была тишина. С начала суток, 4 июня, боевики один раз открывали огонь.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Отметим, 2 июня, также сохранялась "тишина".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины Об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ был подписан 2 июня.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс и "работать" в регионе, убивая украинских военнослужащих. С момента прекращения огня на линии разграничения зафиксировано более 50 снайперских обстрелов.

Отметим, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе в последнее время активизировались враждебные снайперы. По словам главы государства, они регулярно обстреливают позиции украинских военных.

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