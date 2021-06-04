После двух суток тишины боевики открыли огонь в районе Песок

За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил была тишина . С начала суток, 4 июня, боевики один раз открывали огонь.

Недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины Об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ был подписан 2 июня.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что снайперы из России продолжают прибывать на Донбасс и "работать" в регионе, убивая украинских военнослужащих. С момента прекращения огня на линии разграничения зафиксировано более 50 снайперских обстрелов.

Отметим, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе в последнее время активизировались враждебные снайперы. По словам главы государства, они регулярно обстреливают позиции украинских военных.