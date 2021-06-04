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Після двох діб тиші бойовики відкрили вогонь в районі Пісок

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Донбас, П'ятниця 04 червня 2021 07:51
Після двох діб тиші бойовики відкрили вогонь в районі Пісок Фото: з початку доби бойовики одного разу відкривали вогонь (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Минулої доби, 3 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил була тиша. З початку доби, 4 червня, бойовики один раз відкривали вогонь.

Про про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Недалеко від населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Зазначимо, 2 червня, також зберігалася "тиша".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної оборони і безпеки України про активізацію процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Відповідний указ був підписаний 2 червня.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що снайпери з Росії продовжують прибувати на Донбас і "працювати" в регіоні, вбиваючи українських військовослужбовців. З моменту припинення вогню на лінії розмежування зафіксовано понад 50 снайперських обстрілів.

Зазначимо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі останнім часом активізувалися ворожі снайпери. За словами глави держави, вони регулярно обстрілюють позиції українських військових.

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