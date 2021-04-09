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Зеленский об обострении на Донбассе: активизировались вражеские снайперы

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 15:09
Зеленский об обострении на Донбассе: активизировались вражеские снайперы Фото: Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе (facebook com president gov ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала года на Донбассе погибли 26 украинских бойцов. После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина вернулась к необходимости устанавливать перемирие.

Об этом президент написал на своем Telegram-канале.

По его словам, чиновники должны приезжать на Донбасс, где "решается судьба страны". Также Зеленский рассказал, какая сейчас ситуация на фронте.

"В последнее время активизировались вражеские снайперы. Они регулярно целятся по позициям наших военных. Территория у линии разграничения заминирована, а от инфраструктуры порой не осталось ничего. Поэтому впереди много работы", - сообщил он.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России.

Напомним, у Путина заявили об угрозе повторения на Донбассе трагедии в Сребренице.

Также в Кремле объяснили стягивание войск РФ к границам Украины.

Отметим, что канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его сократить военное присутствие у границ Украины. Российский президент заявил ей, что это является внутренним делом РФ.

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