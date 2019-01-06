Двух британских военных тяжело ранили в Сирии

Фото: разруха в Сирии (unisef.org)

На военных напали боевики "Исламского государства"

Двое военнослужащих вооруженных сил Великобритании получили тяжелые ранения в Сирии в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

На момент атаки военные находились под Дейр-эз-Зором. Предполагается, что по британских военных была выпущена ракета утром в субботу, 6 января.

В британском Министерстве обороны не комментируют данную информацию и не називают дату этой атаки. Как отмечает BBC, Минобороны Британии официально не подтверждает деятельность британских спецподразделений на территории Сирии.

Напомним, Соединенные Штаты планируют оставить на юге Сирии часть американских войск на неопределенный срок.

Добавим, что по информации директора агентства гражданской обороны ("Белые каски" Хаджа Омара Абу Убейде, в результате авиаударов российской авиации в провинции Алеппо в Сирии погибли 3 гражданских, еще дев'пять получили ранения.