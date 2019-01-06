Двох британських військових тяжко поранили в Сирії

Фото: розруха в Сирії (unisef.org)

На військових напали бойовики "Ісламської держави"

Двоє військовослужбовців збройних сил Великої Британії отримали тяжкі поранення в Сирії внаслідок нападу бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

На момент атаки військові перебували під Дейр-ез-Зором. Припускається, що по британських військових була випущена ракета вранці в суботу, 6 січня.

У британському Міністерстві оборони не коментують дану інформацію та несназивають дати цієї атаки. Як зазначає BBC, Міноборони Британії офіційно не підтверджує діяльність британських спецпідрозділів на території Сирії.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують залишити на півдні Сирії частину американських військ на невизначений термін.

Додамо, що за інформацією директора агентства цивільної оборони "Білі каски" Омара Хаджа Абу Убейде, в результаті авіаударів російської авіації в провінції Алеппо у Сирії загинуло 3 цивільних, ще дев'ять отримали поранення.