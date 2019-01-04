Помпео оголосив про початок виходу військ США з Сирії

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Терміни виведення військових США з території Сирії поки не названі

Військовослужбовці Сполучених Штатів почали залишати територію Сирії. Про це сказав державний секретар США Майк Помпео, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Newsmax.

Однак, Помпео не назвав точні терміни виведення американський військ, побоюючись зриву даної операції.

"Наші війська виходять, вони покинуть (Сирію, - ред.)... Я не хочу, щоб супротивники точно знали, коли це відбудеться", - сказав держсекретар в інтерв'ю телеканалу.

Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють, чт перша партія військових США у складі 50 осіб вийшла з Сирії 30 грудня 2018.

Не дивлячись на цей крок, за словами Помпео, США продовжать кампанію проти сирійських бойовиків і "зроблять все необхідне для забезпечення стабільності на Близькому Сході".

Наказ про виведення американських військ з території Сирії віддав президент США Дональд Трамп 19 грудня 2018. При цьому глава Пентагону Джеймс Мэттис виступив проти такого рішення, із-за чого незабаром подав у відставку.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп погодився уповільнити виведення американських військ з Сирії. Президент США погодився дати військовим 4 місяці для виведення 2 тисяч американських військовослужбовців з Сирії.