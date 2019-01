В Сирії через удари авіації РФ загинули цивільні

В результаті авіаударів загинуло 3 цивільних, ще 9 отримали поранення

Директор агентства цивільної оборони "Білі каски" Омар Хадж Абу Убейде повідомив, що в результаті авіаударів російської авіації в провінції Алеппо загинуло 3 цивільних, ще дев'ять отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Абу Убейде розповів, що поранені були доставлені в найближчі лікарні для лікування.

Удари відбулися в районах Дарат Ізза, Урум аль-Кубраї, Раїдин, які знаходяться в "зонах деескалації". Також Убейде додав, що перед авіаударами в ці райони намагалися просунутися проіранські ополченці, але були відбиті опозиційними силами, що контролюють цей район.

Повідомляється, що літаки, які завдавали авіаудари, вилітали з авіабази Хмеймім в Латакії на південному-сході Сирії, яка є місцем базування авіаційної групи ВПС РФ в Сирії.

RuAF bombed the sites of weapon stores of Noureddine Zanki gunmen in the villages evacuated today and that it entered the Nusra Front (HTS) in the countryside of Aleppo. pic.twitter.com/wDWi9t1nRW