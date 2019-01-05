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В Сирії через удари авіації РФ загинули цивільні

Новини » Надзвичайні події    05.01.2019 - 22:49
В Сирії через удари авіації РФ загинули цивільні
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

В результаті авіаударів загинуло 3 цивільних, ще 9 отримали поранення

Директор агентства цивільної оборони "Білі каски" Омар Хадж Абу Убейде повідомив, що в результаті авіаударів російської авіації в провінції Алеппо загинуло 3 цивільних, ще дев'ять отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Абу Убейде розповів, що поранені були доставлені в найближчі лікарні для лікування.

Удари відбулися в районах Дарат Ізза, Урум аль-Кубраї, Раїдин, які знаходяться в "зонах деескалації". Також Убейде додав, що перед авіаударами в ці райони намагалися просунутися проіранські ополченці, але були відбиті опозиційними силами, що контролюють цей район.

Повідомляється, що літаки, які завдавали авіаудари, вилітали з авіабази Хмеймім в Латакії на південному-сході Сирії, яка є місцем базування авіаційної групи ВПС РФ в Сирії.

 

 

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сирії в результаті дводенних боїв загинуло майже 40 осіб. Внаслідок настапу ісламісти захопили місто Дар-Таазза в районі Алеппо, який є другим за населенням на заході провінції, а також ще два інших населених пункти, які перебували під контролем сирійської опозиції.

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