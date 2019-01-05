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США планують залишити частину військ на півдні Сирії

Новини » Політика    05.01.2019 - 23:11
США планують залишити частину військ на півдні Сирії
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Точних термінів виведення американських з території Сирії в адміністрації президента США немає

Сполучені Штати планують залишити на півдні Сирії частину американських військ на невизначений термін. Як інформує РБК-Україна, про це високопоставлений представник адміністрації США сказав телеканалу NBC.

Після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про початок виводу військового контингенту з Сирії, в Штатах не називали точних термінів повного виведення військ.

Тим не менше, влада США вважаєь, що бойовики "Ісламського держави" (ІГ) в Сирії будуть знищені "в найближчі тижні".

Також джерело в адміністрації Трапма сказало, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон має намір обговорити з владою Ізраїлю можливість зберегти присутність США на базі в районі Ат-Танфа. США хочуть проконсультуватися з владою Ізраїлю і Йорданії, наскільки ця база важлива і чи повинна вона залишитися на колишньому місці.

Джерело додало журналістам телеканалу, що частина американських військових, яких заберуть з Сирії, перекинуть в Ірак.

Нагадаємо, як заявив кілька днів тому державний секретар США Майк Помпео, військовослужбовці Сполучених Штатів почали покидати територію Сирії.

Болтон застеріг Асада від використання хімічної зброї в Сирії Помпео оголосив про початок виходу військ США з Сирії
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