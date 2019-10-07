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Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА

Новости » Политика    07.10.2019 - 18:19
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

Ткаченко с президентом обсуждал назначение на должность главы КГГА

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА). Об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

По его словам, станет ли он главой КГГА является решением президента.

"Подал. Есть такая ключевая фраза" может ". Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента", - заявил Ткаченко.

При этом Ткаченко не назвал сроки возможного назначения.

Также Ткаченко подтвердил, что обсуждал назначение на должность главы КГГА с президентом. При этом отказался рассказывать детали того, что обсуждал с Зеленским

"Как бы у нас были разговоры как с вами, условно говоря, перед микрофоном, то очевидно, что вы бы об этом знали. Какие-то разговоры были, но это разговоры между нами", - заявил Ткаченко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Александр Ткаченко подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, где отметил, что претендует на должность главы КГГА.

Напомним, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "о столице", согласно которому глава КГГА не сможет совмещать должность с любой другой. Таким образом, в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.

Как известно, на сегодняшний день мэром Киева и главой КГГА является Виталий Кличко. Однако, Кабинет министров принял постановление об увольнении Кличко с должности главы КГГА, которое находится на рассмотрении у президента Владимира Зеленского.

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