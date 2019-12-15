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Двойное землетрясение на Филиппинах: погиб человек и 14 пострадали

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 14:39
Двойное землетрясение на Филиппинах: погиб человек и 14 пострадали
Иллюстративное фото (twitter.com TeamAlbanians)

Эпицентр землетрясения на Филиппинах находится к югу от многонаселенного города Давао

На юге Филиппин на острове Минданао зафиксировали сразу несколько подземных толчков магнитудой до 6,9. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Эпицентр землетрясения находится на юг от многонаселенного города Давао. Эксперты считают, что подземные толчки не привели к значительным жертвам и разрушениям. Предупреждения о цунами также не было.

По данным местных властей, погиб один ребенок, кроме того, 14 человек получили травмы.

Напомним, в результате извержение вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии, число жертв возросло до 16 человек, двое считаются пропавшими без вести.

Извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Полиция сообщила, что во время извержения на необитаемом острове было 47 человек. Из них 24 - граждане Австралии, девять - Соединенных Штатов, пять - Новой Зеландии, четверо - Германии, два - Китая и Великобритании и один из Малайзии.

Также в ночь на 26 ноября в Албании произошло сильное землетрясение. Землетрясение магнитудой 6,4 близ города Дуррес стало причиной разрушения зданий. Толчки ощущались в Тиране. На следующий день произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого составила 5,5 балла. По последним данным погибли 48 человек.

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Новости Украины землетрясениеЖертвыФилиппины
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