Подвійний землетрус на Філіппінах: загинула людина і 14 постраждали

Іллюстративне фото (twitter.com TeamAlbanians)

Епіцентр землетрусу на Філіппінах знаходиться на південь від багатонаселеного міста Давао

На півдні Філіппін на острові Мінданао зафіксували відразу кілька підземних поштовхів магнітудою до 6,9. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Епіцентр землетрусу знаходиться на південь від багатонаселеного міста Давао. Експерти вважають, що підземні поштовхи не призвели до значних жертв і руйнувань. Попередження про цунамі також не було.

За даними місцевої влади, загинула одна дитина, крім того 14 людей отримали травми.

Нагадаємо, в результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд на півночі Нової Зеландії, кількість жертв зросла до 16 людей, двоє вважаються зниклими безвісти.

Виверження вулкану у Новій Зеландії сталося вранці 9 грудня. Поліція повідомила, що під час виверження на безлюдному острові було 47 осіб. Із них 24 - громадяни Австралії, дев'ять - Сполучених Штатів, п'ять - Нової Зеландії, четверо - Німеччини, два - Китаю і Великобританії і один з Малайзії.

Також в ніч на 26 листопада в Албанії стався сильний землетрус. Землетрус магнітудою 6,4 поблизу міста Дуррес спричинив руйнування будівель. Поштовхи відчувалися в Тирані. Наступного дня стався ще один землетрус, магнітуда якого становила 5,5 бала. За останніми даними загинули 48 людей.