Двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського на G7 не буде, - The Guardian

Зазначимо, що саміт G7 триватиме з 15 до 17 червня в Евіані. Крім участі в робочій сесії "Великої сімки", у Трампа заплановано низку двосторонніх зустрічей.

За словами чиновника Білого дому, лідер США зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також лідерами Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії. Однак окремої зустрічі з президентом Зеленським не заплановано. Цю інформацію підтверджують джерела обох видань.

Також один із високопоставлених чиновників США на умовах анонімності сказав, що успіхи Росії "більш-менш перетворилися".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше", - додав він.