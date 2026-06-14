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Двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського на G7 не буде, - The Guardian

08:05 14.06.2026 Нд
2 хв
Що відомо про плани Трампа на G7?
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент США Дональд Трамп наступного тижня візьме участь у саміті G7 разом із президентом України Володимиром Зеленським. Однак окремої двосторонньої зустрічі в планах немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian і Bloomberg.

Зазначимо, що саміт G7 триватиме з 15 до 17 червня в Евіані. Крім участі в робочій сесії "Великої сімки", у Трампа заплановано низку двосторонніх зустрічей.

За словами чиновника Білого дому, лідер США зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також лідерами Катару, ОАЕ, Єгипту та Індії. Однак окремої зустрічі з президентом Зеленським не заплановано. Цю інформацію підтверджують джерела обох видань.

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Також один із високопоставлених чиновників США на умовах анонімності сказав, що успіхи Росії "більш-менш перетворилися".

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше", - додав він.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, вчора у ЗМІ вже була інформація, що Трамп і Зеленський будуть разом брати участь у робочій сесії лідерів країн G7.

Українське питання лідери планують розглянути під час першої робочої сесії і головною метою є формування єдиної позиції щодо підтримки України.

Також ЗМІ писали, що лідери Франції, Німеччини та Британії мають намір на G7 переконати Трампа змінити підхід до переговорів з Росією щодо війни в Україні. Зокрема, вони виступають за негайне припинення вогню, почати переговори взявши за основу нинішню лінію фронту, і повернути Європі вагомішу роль у переговорному процесі.

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