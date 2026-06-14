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Двухсторонней встречи Трампа и Зеленского на G7 не будет, - The Guardian

08:05 14.06.2026 Вс
2 мин
Що відомо про плани Трампа на G7?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе примет участие на саммите G7 вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако отдельной двухсторонней встречи в планах нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Bloomberg.

Отметим, что саммит G7 будет проходить с 15 по 17 июня в Эвиане. Помимо участие в рабочей сессии "Большой семерки", у Трампа запланированы ряд двухсторонних встреч.

По словам чиновника Белого дома, лидер США встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии. Однако отдельная встреча с президентом Зеленским не запланирована. Эту информацию подтверждают источники обеих изданий.

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Также один из высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности сказал, что успехи России "более или менее превратились".

"Мы хотим, чтобы война закончилась как можно скорее", - добавил он.

Что еще важно знать

Напомним, вчера в СМИ уже была информация, что Трамп и Зеленский будут вместе участвовать в рабочей сессии лидеров стран G7.

Украинский вопрос лидеры планируют рассмотреть во время первой рабочей сессии и главной целью является формирование единой позиции по поддержке Украины.

Также СМИ писали, что лидеры Франции, Германии и Британии намерены на G7 убедить Трампа изменить подход к переговорам с Россией по войне в Украине. В частности, они выступают за немедленное прекращение огня, начать переговоры взяв за основу нынешнюю линию фронта, и вернуть Европе более весомую роль в переговорном процессе.

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