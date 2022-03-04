Обломок ракеты попал прямо во двор дачи президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил лидер страны: “мимо”.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты. "Мимо", - прокомментировал это Владимир Зеленский", - пишет Никифоров.
Фото: во двор дачи Зеленского упал обломок ракет (фото facebook.com/sergii.nykyforov)
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