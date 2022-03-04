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На подвір'я дачі Зеленского впав уламок ракет

Автор: Сергій Пишкін

Уламок ракети влучив прямісінько у подвір’я дачі президента України Володимира Зеленського. Як відзначив лідер країни: “мимо”.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря президента України Сергія Никифорова.

"На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети. "Мимо", - прокоментував це Володимир Зеленський", - пише Никифоров.

Фото: на подвір'я дачі Зеленского впав уламок ракет (facebook.com/sergii.nykyforov)

Нагадаємо, РБК-Україна щоразу оновлює інформацію щодо ситуації у Києві

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