Уламок ракети влучив прямісінько у подвір’я дачі президента України Володимира Зеленського. Як відзначив лідер країни: “мимо”.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря президента України Сергія Никифорова.
"На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети. "Мимо", - прокоментував це Володимир Зеленський", - пише Никифоров.
Фото: на подвір'я дачі Зеленского впав уламок ракет (facebook.com/sergii.nykyforov)
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