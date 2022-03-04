ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во двор дачи Зеленского упал обломок ракет

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 16:58
Во двор дачи Зеленского упал обломок ракет Фото: во двор дачи Зеленского упал обломок ракет (фото facebook.com/sergii.nykyforov)
Автор: Сергей Пышкин

Обломок ракеты попал прямо во двор дачи президента Украины Владимира Зеленского. Как отметил лидер страны: “мимо”.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

"Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты. "Мимо", - прокомментировал это Владимир Зеленский", - пишет Никифоров.

Фото: во двор дачи Зеленского упал обломок ракет (фото facebook.com/sergii.nykyforov)

Напомним, РБК-Украина каждый раз обновляет информацию по ситуации в Киеве

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Украина
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина