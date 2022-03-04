ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На подвір'я дачі Зеленского впав уламок ракет

Новость на русском →
П'ятниця 04 березня 2022 16:58
На подвір'я дачі Зеленского впав уламок ракет Фото: на подвір'я дачі Зеленского впав уламок ракет (facebook.com/sergii.nykyforov)
Автор: Сергій Пишкін

Уламок ракети влучив прямісінько у подвір’я дачі президента України Володимира Зеленського. Як відзначив лідер країни: “мимо”.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря президента України Сергія Никифорова.

"На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети. "Мимо", - прокоментував це Володимир Зеленський", - пише Никифоров.

Фото: на подвір'я дачі Зеленского впав уламок ракет (facebook.com/sergii.nykyforov)

Нагадаємо, РБК-Україна щоразу оновлює інформацію щодо ситуації у Києві

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Україна
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна