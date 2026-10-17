Україна чекає на підтвердження від Пентагону і SpaceX про відновлення роботи Starshield

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сенік заявив, що Київ очікує офіційної відповіді від Пентагону та компанії SpaceX щодо повного відновлення роботи супутникової системи Starshield.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву телеканалу Newsmax2.

"Технологія Starshield життєво важлива для України, і ми щиро вдячні американській стороні за можливість її використовувати", - сказав дипломат.

Він наголосив, що зниження швидкості роботи мережі впливає на здатність України відбивати російські атаки. За його словами, наразі ситуація покращилася, однак швидкість роботи все одно нестабільна.

"Можу сказати, що нині ситуація покращилася порівняно з тим, що було два дні тому. Але швидкість досі коливається, і ми чекаємо на роз’яснення від Пентагону та SpaceX, чи вирішено проблему і чи відновлено роботу сервісу, щоб ми могли й надалі захищати наших людей і зупиняти Росію у вчиненні воєнних злочинів", - сказав Сєнік.

Також дипломат прокоментував тему перспективи завершення війни і зазначив, що Україна цього прагнула від самого початку.

"Ми готові до будь-якого припинення вогню - енергетичного, у Чорному морі чи загального", - поінформував він.

На запитання щодо готовності до поступок з української сторони, Сємік сказав, що Україна готова зустрітися на рівні лідерів або ж переговори з команд.