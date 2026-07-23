З двома моторами: ЗСУ отримають унікальний повнопривідний мотоцикл

Зазначається, що його розробили на українському підприємстві, яке спеціалізується на виготовленні військової продукції. Транспорт сконструювали на запити військових для виконання завдань в умовах сучасної війни високої інтенсивності.

МУЛ.Е призначений для перевезення військових із озброєнням, малогабаритних вантажів й транспортування поранених дорогами з різним покриттям та в умовах бездоріжжя.

Особливості електромотоцикла МУЛ.Е

Під час випробувань МУЛ.Е підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики і можливості для виконання військових місій.

Цей мотоцикл має такі особливості:

конструкція повного приводу 2×2;

підвищена живучість (2 незалежні двигуни);

безшумність застосування;

малий час розгортання;

тривалий час автономної роботи;

значний запас ходу;

висока мінна стійкість завдяки низькому тиску на поверхню;

Заряджених акумуляторів електромотоцикла МУЛ.Е вистачає на майже 100 км шляху. Після повної розрядки транспорт не зупиняється, як інша електротехніка.

На рамі МУЛ.Е встановлений додатковий бензиновий генератор, який заряджає штатні акумулятори. Він знімний, тому його можна використовувати як джерело живлення для зарядки акумуляторних батарей телефонів, засобів звʼязку, FPV-дронів, а також для забезпечення електроживлення підрозділу в польових умовах.