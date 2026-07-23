С двумя моторами: ВСУ получат уникальный полноприводный мотоцикл

Отмечается, что его разработали на украинском предприятии, специализирующемся на производстве военной продукции. Транспорт сконструировали по запросам военных для выполнения задач в условиях современной войны высокой интенсивности.

МУЛ.Е предназначен для перевозки военных с вооружением, малогабаритных грузов и транспортировки раненых дорог с различным покрытием и в условиях бездорожья.

Особенности электромотоцикла МУЛ.Е

В ходе испытаний МУЛ.Е подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и возможности выполнения военных миссий.

Этот мотоцикл имеет следующие особенности:

конструкция полного привода 2×2;

повышенная живучесть (2 независимых двигателя);

бесшумность применения;

малое время развертывания;

длительное время автономной работы;

значительный запас хода;

высокая минная стойкость благодаря низкому давлению на поверхность;

Заряженных аккумуляторов электромотоцикла МУЛ.Э хватает почти на 100 км пути. После полной разрядки транспорт не останавливается как другая электротехника.

На раме МУЛ.Е установлен дополнительный бензиновый генератор, заряжающий штатные аккумуляторы. Он съемный, поэтому его можно использовать в качестве источника питания для зарядки аккумуляторов телефонов, средств связи, FPV-дронов, а также для обеспечения электропитания подразделения в полевых условиях.